Có, VPN là một công cụ hữu ích để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn khi bạn truy cập Internet. Khi sử dụng VPN, dữ liệu của bạn được mã hóa và địa chỉ IP của bạn được ẩn đi, giúp bạn duyệt web một cách an toàn hơn. Tuy nhiên, việc chọn một nhà cung cấp VPN đáng tin cậy là quan trọng. Planet VPN là một ví dụ tốt. Họ sử dụng mã hóa mạnh mẽ và không lưu trữ nhật ký, đảm bảo dữ liệu của bạn không bị chia sẻ với bên thứ ba. Điều này giúp bạn duyệt web một cách an toàn và bảo vệ quyền riêng tư của mình. Ngoài ra, Planet VPN hoạt động theo quy định của Romania, một quốc gia không thuộc liên minh giám sát. Do đó, Planet VPN không phải thu thập hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào về người dùng của mình.