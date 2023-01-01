Android developer Опыт разработки android приложений от 2 лет; Опыт применения на практике ООП, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знание java, Firebase, retrofit2, dagger, ormlite; Работа с многопоточностью приложений; git, gitlab, навык code review; Опыт применения любого фреймворка для внедрения зависимостей; Смотреть вакансию

Middle/Senior iOS developer (Swift) Опыт разработки iOS приложений от 2 лет; Опыт применения на практике ООП, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знание swift 4+; Работа с многопоточностью; git, gitlab, навык code review; знание сетевых протоколов и применение на практике alamofire, moya; опыт применения любого фреймворка для внедрения зависимостей; Смотреть вакансию

Middle developer на PHP 8.x + Laravel 9.x Опыт коммерческой разработки от 2+ лет; Laravel; Очереди; Mysql - уметь запросы от руки; Docker окружение, linux; Проектирование на уровне базовых шаблонов; Уметь сдавать чистые ветки; Самодокументировать код и оформлять MR; Писать и поддерживать тесты под Laravel; Смотреть вакансию