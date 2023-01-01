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Android developer
Опыт разработки android приложений от 2 лет; Опыт применения на практике ООП, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знание java, Firebase, retrofit2, dagger, ormlite; Работа с многопоточностью приложений; git, gitlab, навык code review; Опыт применения любого фреймворка для внедрения зависимостей;Смотреть вакансию
Middle/Senior iOS developer (Swift)
Опыт разработки iOS приложений от 2 лет; Опыт применения на практике ООП, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знание swift 4+; Работа с многопоточностью; git, gitlab, навык code review; знание сетевых протоколов и применение на практике alamofire, moya; опыт применения любого фреймворка для внедрения зависимостей;Смотреть вакансию
Middle developer на PHP 8.x + Laravel 9.x
Опыт коммерческой разработки от 2+ лет; Laravel; Очереди; Mysql - уметь запросы от руки; Docker окружение, linux; Проектирование на уровне базовых шаблонов; Уметь сдавать чистые ветки; Самодокументировать код и оформлять MR; Писать и поддерживать тесты под Laravel;Смотреть вакансию
Middle+ DevOps Engineer
Zabbix monitoring - уровень использования / добавление хостов; bash scripting / Unix administration - понимание / использование скриптов для сэтапа нод, базовые навыки unix администрирования для первичной настройки RedHat like OS (CentOS 7/8); Знакомство с docker / portainer продуктами; Знакомство с vpn, в частности strongswan /accel-ppp /openvpn; Знакомство с proxy (like squid); Знание английского на уровне письма для общения с ДЦ и решение вопросов касающихся работы серверов;Смотреть вакансию
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