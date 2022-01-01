ما الذي تحصل عليه عند شرائك لاشتراك Planet VPN؟ دعم الكمبيوتر الشخصي - Windows و Mac OS و OS X و Linux ؛

التطبيقات الأصلية لأجهزة Android و IOS ؛

ملحقات المتصفح لجوجل كروم وفايرفوكس ؛

تكوين OpenVPN المخصص ودعم جهاز التوجيه ؛

دعم ما يصل إلى 10 أجهزة في وقت واحد. خدمة VPN كاملة الميزات بما في ذلك:

ما هي البيانات الشخصية التي يحفظها تطبيق Planet VPN؟ إذا اشتريت تطبيق Planet VPN، فإنه يحفظ فقط عناوين البريد الإلكتروني للمستخدم حيث أنها مرتبطة بصورة مباشرة بخطة الاشتراك الخاصة بك. ولا يحفظ تطبيق Planet VPN أية بيانات أخرى ولا يخزنها

هل تحتفظ بتفاصيل الدفع الخاصة بي؟ تتم معالجة جميع المدفوعات عن طريق أطراف أخرى، لذلك لا يخزن تطبيق Planet VPN أي من معلومات الدفع الخاصة بك. وبهذه الطريقة يضمن تطبيق Planet VPN أقصى قدر من الحماية لبياناتك الشخصية

هل يحتفظ تطبيق Planet VPN بأي سجلات نشاط للمستخدم؟ لا يسجل تطبيق Planet VPN أي سجلات نشاط للمستخدم وفقًا لاتفاقية المستخدم

هل لديك حدود بشأن حركة المرور أو سرعة الوصول؟ لا توجد أي قيود على حركة المرور والسرعة، يمكنك استخدام الإنترنت كما هو، وفقًا لشروط مزود خدمة الإنترنت الخاص بك