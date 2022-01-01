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قم بتوصيل تطبيق Planet VPN بأجهزتك وتصفح شبكة الإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة، انضم إلى 300000 مستخدمًا يستخدمون تطبيق Planet VPN بالفعل بصورة يومية!
قم بتوصيل تطبيق Planet VPN بأجهزتك وتصفح شبكة الإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة، انضم إلى 300000 مستخدمًا يستخدمون تطبيق Planet VPN بالفعل بصورة يومية!
سوف تتلقى كلمة مرور حسابك على عنوان البريد الإلكتروني المحدد
.تأكد من التحقق من حسابك من خلال النقر على الزر الموجود في الرسالة
نحن نعرف بالضبط الأسئلة التي تراودك إذا كنت مستعدًا لشراء تطبيق VPN، لذا أعددنا إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً
يحصل كل مستخدم يشتري خطة اشتراك طويلة الأجل على خصم رائع عند الخروج
يمكن أن تكون أسعار الاشتراك في معدل طويل الأجل على النحو التالي:
عند شراء اشتراك لمدة 6 أشهر، يمكنك توفير 30%
عند شراء اشتراك لمدة سنة، يمكنك توفير 50%