 
ar

اختر خطتك

قم بتوصيل تطبيق Planet VPN بأجهزتك وتصفح شبكة الإنترنت بطريقة آمنة ومأمونة، انضم إلى 300000 مستخدمًا يستخدمون تطبيق Planet VPN بالفعل بصورة يومية!

money back guarantee

أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك

سوف تتلقى كلمة مرور حسابك على عنوان البريد الإلكتروني المحدد
.تأكد من التحقق من حسابك من خلال النقر على الزر الموجود في الرسالة

حدِد طريقة الدفع الخاصة بك

اشترك واحصل على:

  • 1260+ خوادم VPN موثوقة وغير محدودة وآمنة
  • ما يصل إلى 10 أجهزة منفصلة لحساب 1
  • لتطبيقات VPN لجميع أجهزتك
  • ومنصاتك منع تسرب DNS و IP ، سياسة عدم الاحتفاظ
بالضغط على هذا الزر فإنك توافق على شروط المستخدم و قواعد الاسترداد

الفوائد الرئيسية الخاصة باستخدام تطبيق Planet VPN

اتصالات آمنة على أي جهاز
يعمل تطبيق VPN الخاص بنا بصورة رائعة مع الجهاز ونظام التشغيل. سرعات إنترنت عالية مضمونة! تُشفَّر جميع الزيارات الواردة والصادرة باستخدام خوارزميات تشفير بطول 256 بت
خوادم في جميع أنحاء العالم
لدينا خوادم في جميع أنحاء العالم، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وأستراليا وكندا وإسرائيل واليابان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وغيرها الكثير!
دعم على مدار الساعة
إذا كان لديك أي أسئلة فيما يتعلق بتطبيق Planet VPN، فرجاء لا تتردد في التواصل مع فريق دعم العملاء لدينا، سوف يجيبون بكل سرور على جميع أسئلتك. يعمل فريق الدعم الفني لدينا على مدار الساعة!
لا توجد سجلات
لا يخزن تطبيق Planet VPN أي سجلات نشاط للمستخدم بسبب التسجيل في الولاية القضائية كومنولث دومينيكا، ويتم ضمان عدم الكشف عن الهوية والحرية بصورة كاملة لجميع مستخدمينا

هل ما زال لديك أسئلة؟

نحن نعرف بالضبط الأسئلة التي تراودك إذا كنت مستعدًا لشراء تطبيق VPN، لذا أعددنا إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً

ما الذي تحصل عليه عند شرائك لاشتراك Planet VPN؟
خدمة VPN كاملة الميزات بما في ذلك:
  • دعم الكمبيوتر الشخصي - Windows و Mac OS و OS X و Linux ؛
  • التطبيقات الأصلية لأجهزة Android و IOS ؛
  • ملحقات المتصفح لجوجل كروم وفايرفوكس ؛
  • تكوين OpenVPN المخصص ودعم جهاز التوجيه ؛
  • دعم ما يصل إلى 10 أجهزة في وقت واحد.
ما هي البيانات الشخصية التي يحفظها تطبيق Planet VPN؟
إذا اشتريت تطبيق Planet VPN، فإنه يحفظ فقط عناوين البريد الإلكتروني للمستخدم حيث أنها مرتبطة بصورة مباشرة بخطة الاشتراك الخاصة بك. ولا يحفظ تطبيق Planet VPN أية بيانات أخرى ولا يخزنها
هل تحتفظ بتفاصيل الدفع الخاصة بي؟
تتم معالجة جميع المدفوعات عن طريق أطراف أخرى، لذلك لا يخزن تطبيق Planet VPN أي من معلومات الدفع الخاصة بك. وبهذه الطريقة يضمن تطبيق Planet VPN أقصى قدر من الحماية لبياناتك الشخصية
هل يحتفظ تطبيق Planet VPN بأي سجلات نشاط للمستخدم؟
لا يسجل تطبيق Planet VPN أي سجلات نشاط للمستخدم وفقًا لاتفاقية المستخدم
هل لديك حدود بشأن حركة المرور أو سرعة الوصول؟
لا توجد أي قيود على حركة المرور والسرعة، يمكنك استخدام الإنترنت كما هو، وفقًا لشروط مزود خدمة الإنترنت الخاص بك
هل يمكنني إلغاء اشتراكي في أي وقت؟
إذا كنت ترغب في إلغاء اشتراكك في خدماتنا في أي وقت من الأوقات، يمكنك القيام بذلك ببضع نقرات فقط، في أي وقت. ويوفر تطبيق Planet VPN فترة تجربة مجانية بحيث يمكنك تقييم خدمتنا قبل صرف أي مدفوعات.
هل يمكنني استرداد قيمة اشتراكي؟
إذا قررت لأي سبب من الأسباب إلغاء اشتراكك يمكنك القيام بذلك في غضون أول ثلاثين يومًا من عملية الشراء، سيُرَد لك المبلغ بالكامل.
هل يمكنني استخدام ملفات التورنت عبر تطبيق Planet VPN؟
يمكنك بالتأكيد التمتع بمشاهدة ملفات التورنت عبر تطبيق Planet VPN
هل يمكن لمزود خدمة الإنترنت الخاص بي تتبع حركة المرور الخاصة بي إذا استخدمت تطبيق Planet VPN؟
عند استخدام تطبيق Planet VPN تُشفَّر جميع حركات المرور الواردة والصادرةالخاصة بك
هل يمكنني الاتصال بأمان بنقاط اتصال لشبكة واي فاي عامة باستخدام تطبيق Planet VPN؟
تستطيع باستخدام تطبيق Planet VPN الاتصال بأي نقاط اتصال لشبكة واي فاي عامة دون أي تردد. استمتع بتشفير حركة المرور الواردة والصادرة مع تطبيق Planet VPN
ما هي الحدود المفروضة عند استخدام تطبيق Planet VPN؟
تتمثل القيود الرئيسية الموجودة عند استخدام خدمتنا في عدم فعل أي شيء ينتهك قوانين الدولة التي تتواجد بها وعدم محاولة ارتكاب أي إجراءات غير قانونية أثناء استخدام تطبيق Planet VPN
هل توجد أسعار مخفضة عند دفع اشتراكات أطول؟

يحصل كل مستخدم يشتري خطة اشتراك طويلة الأجل على خصم رائع عند الخروج

يمكن أن تكون أسعار الاشتراك في معدل طويل الأجل على النحو التالي:

عند شراء اشتراك لمدة 6 أشهر، يمكنك توفير 30%

عند شراء اشتراك لمدة سنة، يمكنك توفير 50%

payment system
платежные системы
حول تطبيق VPN
ما هو الوكيل حول بروتوكولات VPN
ملامح
عدم وجود سجلات تطبيق VPN الخاصة بنا تطبيق VPN مجاني
المنتجات
الأندرويد نظام تشغيل آي أو إس نظام ويندوز نظام تشغيل ماك أو إس نظام تشغيل لينكس متصفح كروم موزيلا الراوتر برنامج OpenVPN
أدوات
مولد كلمة السر اختبار تسرب DNS اختبار WebRTC- تسرب فحص الفيروسات ما هو IP الخاص بي؟
اعرف المزيد
اتصل بنا معلومات عنا شروط الإستخدام سياسة الإسترجاع سياسة الخصوصية دعم 24/7 المدونة
windows mac_os
google_play app_store

AGER IPTECH S.R.L Adress Legal: Nr. 187A, Sararie Street, Floor 1, ap. 11, Iași county, Romania, 700452 Reg.N, 44667783

© 2022 Planet VPN. All rights reserved.