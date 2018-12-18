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Загрузка торрента может вызвать серьезные угрозы для вашей Интернет-Безопасности!

Каждый раз, когда вы пользуетесь торрентами через реальный IP адрес, Ваши личные данные открыты для мошенников и правительства, которые этим пользуются.

Скрыть свой IP
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Безопасный Просмотр

Сохраните вашу личную информацию о вашем браузере от третьих лиц.

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Зашифрованные Данные

Нет лучшего способа гарантировать безопасность ваших данных, чем их шифрование с Planet VPN

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Полностью Анонимный

Теперь вы можете спокойно скачивать, просматривать и посещать веб-сайты, зная, что Planet VPN защитит вас.

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ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ

С цифровым щитом, таким как Planet VPN, вы можете легко изменить свою IP-информацию и загрузить любые файлы с торрента, не беспокоясь о последствиях!

Используйте VPN, чтобы скрыть свою онлайн активность, это так же просто, как нажать кнопку

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Как с помощью Planet VPN получить доступ к любому сайту за 3 шага

  • Скачайте

    download

    Загрузите и установите приложение на своё устройство

  • Подключись

    login

    Подключитесь к одному из наших серверов

  • Пользуйтесь

    connect

    Посещайте любые сайты без ограничений

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Зашифруйте Свой Трафик

Не предоставляйте третьим лицам, хакерам и правительственным учреждениям возможность получить ваши данные. Оставайтесь в полной безопасности с Planet VPN.

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Kill Switch

Planet VPN имеет функцию Kill Switch (Мгновенный Выключатель), которая мгновенно отключает все соединения с глобальной сетью, если есть какие-либо серьезные угрозы. Ваши данные будут в безопасности, благодаря Planet VPN!

Свобода в Интернете Возможна Только с Planet VPN

Planet VPN - это лучший провайдер защищенных веб-каналов, который позволяет вам легко, а главное, спокойно справляться со всем, что вам нужно в интернете. Ваши p2p-соединения никогда не будут безопаснее, чем с Planet VPN.

Основной целью интернета является создание глобальной сети для обмена информацией и файлами. Не позволяйте новым правилам отнимать у вас эту свободу. Скачайте Planet VPN на ваше устройство, отправляйте все, что угодно, и пользуйтесь когда вам угодно!

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