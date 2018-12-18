Настройте VPN на Wi Fi Роутере

3 простых шага для установки VPN на ваш роутер
Planet VPN будет работать на этих роутерах
Подключите ваш:
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Asus
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D-link
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DD-WRT
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Netduma
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Sabai
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Tomato
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TP-Link
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Xiaomi
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Tenda
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Mikrotik
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ZyXEL
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Huawei
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Keenetic
Если на вашем роутере встроенная прошивка, возможно потребуется ее обновление
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