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يمكن أن يتسبب تجميل ملف التورنت إلى تهديدات أمنية خطيرة!

يمكن أن يؤدي تحميل ملف التورنت عبر عنوان بروتوكول الانترنت الحقيقي الخاص بك بسهولة إلى تسرب بياناتك الشخصية إلى جهات خارجية ضارة.

قم بإخفاء بروتوكول الانترنت الخاص بك
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تصفح آمن

حافظ على معلومات المتصفح والبيانات الشخصية الخاصة بك من أي جهات خارجية.

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بيانات مشفرة

ليس هناك طريقة افضل لضمان آمان بياناتك وآمانك بعد ذلك عن طريق تشفيرها جميعا بواسطة تطبيق Planet VPN

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إخفاء الهوية تماما

قم بتجميل وبث وزيارة مواقع الويب بهدوء مع العلم بأن تطبيق Planet VPN لديه خلفيتك

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احترس!

باستخدام الدرع الرقمي مثل Planet VPN، يمكنك بسهولة تغيير معلومات بروتوكول الانترنت الخاصة بك وتحميل أي ملفات تريدها من التورنت دون القلق بشأن العواقب!

استخدم تطبيق VPN لإخفاء نشاطك على الإنترنت، إنه أمر بسيط، مثل الضغط على الزر.

تنزيل مجاني

كيفية استخدام تطبيق Planet VPN للوصول إلى أي موقع ويب في 3 خطوات

  • التحميل

    download

    حمل وثبت التطبيق على جهازك

  • التوصيل

    login

    اتصل بأحد الخوادم الخاصة بنا.

  • زيارة

    connect

    قم بزيارة اي موقع ويب بدون قيود

الاشتراك
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قم بتشفير حركة المرور الخاصة بك

لا تمنح الجهات الخارجية مثل قراصنة الانترنت والوكالات الحكومية فرصة للحصول على أي من بياناتك. كن مؤمنا بالكامل مع تطبيق Planet VPN.

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مفتاح الايقاف الطارئ الفوري

يمتلك تطبيقPlanet VPN ميزة مفتاح الايقاف الطارئ التي تقطع على الفور جميع الاتصالات بشبكة الإنترنت العالمية إذا كان هناك أي تهديدات خطيرة. لم تكن بياناتك أكثر أمانًا بفضل تطبيق Planet VPN!

حرية الانترنت ممكنة مع تطبيق Planet VPN

تطبيق Planet VPN هو افضل مزود لقنوات الويب الآمنة التي تسمح لك بسهولة، والأهم من ذلك، التعامل بهدوء مع كل ما تحتاجه على الإنترنت. ولن تكون اتصالات نظير الى نظير الخاصة بك أكثر أمانًا من Planet VPN

إن الغرض الأساسي للإنترنت هو أن تكون شبكة عالمية لتبادل المعلومات والملفات. لا تدع بعض اللوائح الجديدة تأخذ تلك الحرية بعيدا عنك. حمل تطبيق Planet VPN وحمل وارسل أي شئ، في اي وقت!

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