يمكن أن يتسبب تجميل ملف التورنت إلى تهديدات أمنية خطيرة!

احترس!
باستخدام الدرع الرقمي مثل Planet VPN، يمكنك بسهولة تغيير معلومات بروتوكول الانترنت الخاصة بك وتحميل أي ملفات تريدها من التورنت دون القلق بشأن العواقب!
استخدم تطبيق VPN لإخفاء نشاطك على الإنترنت، إنه أمر بسيط، مثل الضغط على الزر.تنزيل مجاني
قم بتشفير حركة المرور الخاصة بك
لا تمنح الجهات الخارجية مثل قراصنة الانترنت والوكالات الحكومية فرصة للحصول على أي من بياناتك. كن مؤمنا بالكامل مع تطبيق Planet VPN.
مفتاح الايقاف الطارئ الفوري
يمتلك تطبيقPlanet VPN ميزة مفتاح الايقاف الطارئ التي تقطع على الفور جميع الاتصالات بشبكة الإنترنت العالمية إذا كان هناك أي تهديدات خطيرة. لم تكن بياناتك أكثر أمانًا بفضل تطبيق Planet VPN!
حرية الانترنت ممكنة مع تطبيق Planet VPN
تطبيق Planet VPN هو افضل مزود لقنوات الويب الآمنة التي تسمح لك بسهولة، والأهم من ذلك، التعامل بهدوء مع كل ما تحتاجه على الإنترنت. ولن تكون اتصالات نظير الى نظير الخاصة بك أكثر أمانًا من Planet VPN
إن الغرض الأساسي للإنترنت هو أن تكون شبكة عالمية لتبادل المعلومات والملفات. لا تدع بعض اللوائح الجديدة تأخذ تلك الحرية بعيدا عنك. حمل تطبيق Planet VPN وحمل وارسل أي شئ، في اي وقت!الاشتراك