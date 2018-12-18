 
ru

Доступ к игровым сайтам 🎲 Cмотреть сериалы в Online кинотеатрах с Planet VPN

Не можете зайти на игровой сайт или online-кинотеатр с вашими любимыми сериалами?

Подключитесь к интернет и защитите передаваемые вами данные через интернет от злоумышленников с помощью Planet VPN!

Скачать бесплатно

Как за 3 шага настроить подключение к киносайтам и игровым сервисам:

Любой игровой или кино-сайт станут доступными всего за 5 минут!

  • Скачайте

    download

    Загрузите и установите приложение на своё устройство

  • Подключись

    login

    Подключитесь к одному из наших серверов

  • Пользуйтесь

    connect

    Посещайте любые сайты без ограничений

Скачать бесплатно

Три главных преимущества использования Planet VPN:

Смотрите любимый контент без ограничений

Даже если по какой-то причиневы не можете зайти на ваш любимый игровой сайт в том месте, где вы находитесь, подключение станет возможным через VPN-соединение Planet VPN.

При этом скорость доступа к сайтам через Planet VPN не снижается!

Скройте свое местонахождение и IP-адрес

Так как, подключившись к VPN, ваш трафик проходит через внешний сервер находящийся в выбранной вами стране, то посещаемые вами сайты и сервисы не смогут получить ваш реальный IP адрес, а значит и определить местоположение.

Защитите передаваемые данные

Мы используем надежное современное шифрования для того, чтобы обеспечить вашу полную анонимность и защиту.

Множество наших серверов во многих странах мира постоянно обеспечивают вашу защиту, при этом не логируя никаких данных.

Скачать бесплатно

Смотрите кино онлайн и играйте в любимые игры с Planet VPN!

Столкнулись с тем, что не можете открыть сайт или отдельные интернет-страницы, так как они открываются только на территории тех госудаств, в которых были зарегистрированы?

Просто установите соединение при помощи нашего VPN сервиса., и смотрите телевидение с любыми телепередачами или играйте в онлайн-игры на сайтах, посещение которых может быть затруднено из вашей страны.

Используя Planet VPN, вы сможете без проблем, быстро и безопасно для своего ПК скачивать любой контент онлайн, общаться в сети, смотреть фильмы, играть в различные игры и делать то, что вы захотите. Ведь главная задача нашего сервиса - предоставить абсолютную свободу в Интернете.

Скачать бесплатно

О VPN
Что такое Proxy О протоколах VPN
Преимущества
Отсутствие логов Наша сеть VPN Бесплатный VPN
Продукты
Android IOS Windows Mac Linux Chrome Mozilla Роутер OpenVPN
Инструменты
Генератор паролей Проверка на утечку DNS Проверка на утечку через WebRTC Проверка на вирусы Мой IP-адрес
Дополнительно
Связаться с нами О нас Правила использования Политика возврата средств Политика конфиденциальности Поддержка 24/7 Блог
windows mac_os
google_play app_store

AGER IPTECH S.R.L Adress Legal: Nr. 187A, Sararie Street, Floor 1, ap. 11, Iași county, Romania, 700452 Reg.N, 44667783

© 2022 Planet VPN. Все права защищены.