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Sel İndirme Ciddi Güvenlik Tehditlerine neden olabilir!

Bir torrenti gerçek IP adresiniz üzerinden indirmek, kişisel verilerinizin zararlı üçüncü taraflara sızdırılmasına neden olabilir.

IP’nizi gizleyin
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Güvenli Tarama

Tarayıcı bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi üçüncü şahıslardan gizli tutun.

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Şifreli

Verileriniz için güvenliği garanti etmenin daha iyi bir yolu yoktur ve daha sonra hepsini Planet VPN ile şifrelenmiş olarak alabilirsiniz.

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Tamamen Gizli

Planet VPN'in arkanızda olduğunu bilerek, web sitelerini sakince indirin, izleyin ve ziyaret edin.

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KALKANLAR YUKARI!

Planet VPN gibi bir dijital kalkanla, IP bilgilerinizi kolayca değiştirebilir ve sonuçlar hakkında endişelenmeden, torrentlerden istediğiniz dosyaları indirebilirsiniz!

Çevrimiçi etkinliğinizi gizlemek için bir VPN kullanın, bu kadar basittir, düğmeye basmak kadar kolaydır.

Ücretsiz indirin

Herhangi bir web sitesine 3 adımda erişmek için Planet VPN nasıl kullanılır?

  • İndir

    download

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    login

    Sunucularımızdan birine bağlanın.

  • Ziyaret etmek

    connect

    Kısıtlama olmadan herhangi bir web sitesini ziyaret edin

Abone ol
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Trafiğinizi nasıl şifreleyebilirsiniz?

Bilgisayar korsanları ve devlet kurumları gibi üçüncü taraflara verilerinizden herhangi birini alma şansı vermeyin. Planet VPN ile tamamen güvende kalın.

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Anında Öldürme Anahtarı

Planet VPN, herhangi bir ciddi tehdit varsa, küresel web ile olan tüm bağlantıları anında kesen bir kill switch özelliğine sahiptir. Verileriniz Planet VPN sayesinde hiç bu kadar güvenli olmamıştı!

Planet VPN ile İnternet Özgürlüğü Mümkün

Planet VPN, internette ihtiyacınız olanı kolayca ve en önemlisi sakince halletmenizi sağlayan en iyi güvenli web kanalları sağlayıcısıdır. P2p bağlantılarınız asla Planet VPN'den daha güvenli olmayacak.

İnternet'in temel amacı küresel bir bilgi ve dosya paylaşım ağı olmaktır. Bazı yeni düzenlemelerin bu özgürlüğü sizden almasına izin vermeyin. Planet VPN'i indirin ve ne zaman ne zaman indirin ve gönderin!

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