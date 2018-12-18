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Завантаження торента може викликати серйозні загрози для вашої Інтернет-Безпеки!

Кожен раз, коли ви користуєтеся торентами через реальний IP адреса, Ваші особисті дані відкриті для шахраїв і уряду, які цим користуються.

Приховати свій IP
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Безпечний Перегляд

Збережіть вашу особисту інформацію про ваш браузер від третіх осіб.

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Зашифровані Дані

Немає кращого способу гарантувати безпеку ваших даних, ніж їх шифрування з Planet VPN

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Повністю Анонімний

Тепер ви можете спокійно завантажувати, переглядати і відвідувати веб-сайти, знаючи, що Planet VPN захистить вас.

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ЗАХИСТІТЬ СЕБЕ

З цифровим щитом, таким як Planet VPN, ви можете легко змінити свою IP-інформацію і завантажити будь-які файли з торента, не турбуючись про наслідки!

Використовуйте VPN, щоб приховати свою онлайн активність, це так само просто, як натиснути кнопку

Завантажити безкоштовно

Як за допомогою Planet VPN отримати доступ до будь-якого сайту за 3 кроки

  • Скачайте

    download

    Завантажте і встановіть додаток на свій пристрій

  • Підключись

    login

    Підключіться до одного з наших серверів

  • Користуйтеся

    connect

    Відвідуйте будь-які сайти без обмежень

Передплатити
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Зашифруйте Свій Трафік

Не надавайте третім особам, хакерам і урядовим установам можливість отримати ваші дані. Залишайтеся в цілковитій безпеці з Planet VPN.

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Kill Switch

Planet VPN має функцію Kill Switch (Миттєвий Вимикач), яка миттєво відключає всі з'єднання з глобальною мережею, якщо є будь-які серйозні загрози. Ваші дані будуть у безпеці, завдяки Planet VPN!

Свобода в Інтернеті Можлива Тільки з Planet VPN

Planet VPN - це кращий провайдер захищених веб-каналів, який дозволяє вам легко, а головне, спокійно справлятися з усім, що вам потрібно в інтернеті. Ваші p2p-з'єднання ніколи не будуть безпечніше, ніж з Planet VPN.

Основною метою інтернету є створення глобальної мережі для обміну інформацією та файлами. Не дозволяйте новим правилам віднімати у вас цю свободу. Скачайте Planet VPN на ваш пристрій, відправляйте все, що завгодно, і користуйтеся коли вам завгодно!

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