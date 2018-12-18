Завантаження торента може викликати серйозні загрози для вашої Інтернет-Безпеки!

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З цифровим щитом, таким як Planet VPN, ви можете легко змінити свою IP-інформацію і завантажити будь-які файли з торента, не турбуючись про наслідки!
Використовуйте VPN, щоб приховати свою онлайн активність, це так само просто, як натиснути кнопкуЗавантажити безкоштовно
Як за допомогою Planet VPN отримати доступ до будь-якого сайту за 3 кроки
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Не надавайте третім особам, хакерам і урядовим установам можливість отримати ваші дані. Залишайтеся в цілковитій безпеці з Planet VPN.
Kill Switch
Planet VPN має функцію Kill Switch (Миттєвий Вимикач), яка миттєво відключає всі з'єднання з глобальною мережею, якщо є будь-які серйозні загрози. Ваші дані будуть у безпеці, завдяки Planet VPN!
Свобода в Інтернеті Можлива Тільки з Planet VPN
Planet VPN - це кращий провайдер захищених веб-каналів, який дозволяє вам легко, а головне, спокійно справлятися з усім, що вам потрібно в інтернеті. Ваші p2p-з'єднання ніколи не будуть безпечніше, ніж з Planet VPN.
Основною метою інтернету є створення глобальної мережі для обміну інформацією та файлами. Не дозволяйте новим правилам віднімати у вас цю свободу. Скачайте Planet VPN на ваш пристрій, відправляйте все, що завгодно, і користуйтеся коли вам завгодно!Передплатити