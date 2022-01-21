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Безкоштовний VPN в Індонезії

  • Підтримка всіх популярних пристроїв
  • Швидке та безпечне підʼєднання
  • Без обмежень пропускної здатності, швидкості та часу
  • Безпека ваших онлайн-платежів
Безкоштовний VPN для
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planet indonesia

Станьте «громадянином світу», під'єднавшись до VPN сервера Індонезії через Planet VPN. Ваші особисті дані та реальні IP-адреси захищені шифруванням військового рівня; крім того, вам гарантовано безпечний доступ до місцевих інтернет-ресурсів.

Підʼєднання до індонезійського VPN сервера за фактичного перебування в Індонезії гарантує, що використання відкритих точок доступу Wi-Fi не спричинить незручностей. Під час використання відкритих точок доступу Wi-Fi в ресторанах, на заправках, в аеропортах тощо, наш сервіс гарантує надійне шифрування переданих даних. Пряме підʼєднання до таких мереж призводить до численних порушень безпеки — крадіжка персональних даних, даних кредитних карток та інших конфіденційних даних, що передаються через відкритий Wi-Fi з вашого пристрою. Planet VPN допомагає уникнути цих ризиків, забезпечуючи вашу анонімність.

3 кроки отримання індонезійської IP-адреси з Planet VPN

Крок 1

download

Просто натисніть "Завантажити безкоштовно" на цій вебсторінці. Наш VPN підтримує всі основні операційні системи та пристрої.

Крок 2

connect

Процес установлення може бути різним, залежно від типу вашого пристрою. Planet VPN буде завантажено на ваш ПК або ви будете перенаправлені у Play Market чи Apple Store, звідки зможете завантажити застосунок на ваш мобільний пристрій.

Крок 3

secure

Після завантаження застосунку його можна встановити та одразу почати роботу. Виберіть бажаний VPN сервер зі списку, в цьому випадку — VPN Індонезії.

Пристрій з'єднається з обраним сервером, а ви отримаєте повністю анонімне й безпечне VPN зʼєднання. Електронна пошта й пароль потрібні лише у разі преміум підписки.

Безкоштовний VPN для
windows
download

Переваги та можливості використання VPN сервера Індонезії

Planet VPN не зберігає логів активності користувачів; крім того, жорсткі диски нашого VPN сервера в Індонезії повністю зашифровані. І якщо жорсткі диски якимось чином будуть вилучені з сервера, щоб отримати доступ до системних файлів, це буде неможливо.

Отримайте додатковий рівень безпеки під час користування сайтами знайомств і сервісами для дорослих: ваш інтернет-провайдер не зможе записати вашу активність і трафік в Інтернеті, а ви збережете анонімність своєї особистості.

VPN Індонезії гарантує повністю безпечне з'єднання з усіма місцевими сайтами й сервісами, включно з індонезійські банками, ЗМІ, урядом та іншими службами.

НАМ ВЖЕ ДОВІРЯЄ БІЛЬШ НІЖ 10 МЛН. КОРИСТУВАЧІВ - ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

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Понад 1 260 серверів — понад 60 країн — 5 континентів для преміум підписок

account

Використання застосунку без реєстрації та введення персональних даних

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Ми не відстежуємо дані, не ведемо логів з'єднань, надаємо надійні сервери з шифруванням VPN каналу

Безкоштовний VPN для
windows
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