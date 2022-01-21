Станьте «громадянином світу», під'єднавшись до VPN сервера Філіппін через Planet VPN. Ваші особисті дані та реальні IP-адреси захищені шифруванням військового рівня; крім того, вам гарантовано безпечний доступ до місцевих інтернет-ресурсів.
Підʼєднання до філіппінського VPN сервера за фактичного перебування на Філіппінах гарантує, що використання відкритих точок доступу Wi-Fi не спричинить незручностей. Під час використання відкритих точок доступу Wi-Fi в ресторанах, на заправках, в аеропортах тощо, наш сервіс гарантує надійне шифрування переданих даних. Пряме підʼєднання до таких мереж призводить до численних порушень безпеки — крадіжка персональних даних, даних кредитних карток та інших конфіденційних даних, що передаються через відкритий Wi-Fi з вашого пристрою. Planet VPN допомагає уникнути цих ризиків, забезпечуючи вашу анонімність.
3 кроки отримання філіппінської IP-адреси з Planet VPN
Крок 1
Просто натисніть "Завантажити безкоштовно" на цій вебсторінці. Наш VPN підтримує всі основні операційні системи та пристрої.
Крок 2
Процес установлення може бути різним, залежно від типу вашого пристрою. Planet VPN буде завантажено на ваш ПК або ви будете перенаправлені у Play Market чи Apple Store, звідки зможете завантажити застосунок на ваш мобільний пристрій.
Крок 3
Після завантаження застосунку його можна встановити та одразу почати роботу. Виберіть бажаний VPN сервер зі списку, в цьому випадку — VPN Філіппін.
Пристрій з'єднається з обраним сервером, а ви отримаєте повністю анонімне й безпечне VPN зʼєднання. Електронна пошта й пароль потрібні лише у разі преміум підписки.
Переваги та можливості використання VPN сервера Філіппін
Planet VPN не зберігає логів активності користувачів; крім того, жорсткі диски нашого VPN сервера на Філіппінах повністю зашифровані. І якщо жорсткі диски якимось чином будуть вилучені з сервера, щоб отримати доступ до системних файлів, це буде неможливо.
Отримайте додатковий рівень безпеки під час користування сайтами знайомств і сервісами для дорослих: ваш інтернет-провайдер не зможе записати вашу активність і трафік в Інтернеті, а ви збережете анонімність своєї особистості.
VPN Філіппін гарантує повністю безпечне з'єднання з усіма місцевими сайтами й сервісами, включно з філіппінські банками, ЗМІ, урядом та іншими службами.
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