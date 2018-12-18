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إلغاء حظر البث المباشر عبر الإنترنت ومشاهدته

هل ارغب في مشاهدة البث المباشر على الإنترنت ولكن خدمة الفيديو الخاصة بك محظورة؟ يوجد طريقة يمكنك بها تجاوز القيد -إنها تطبيق Planet VPN! تعتبر قنواتنا الآمنة ذات النطاق الواسع والخوادم السريعة في مختلف الدول ممتازة للبث!

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شاهد البث المباشر عبر الإنترنت بسرعات عالية جدًا.

داخل تطبيقات Planet VPN، يمكنك تحديد خادم ما في أي موقع متاح. جميع الخوادم لديها قنوات نقل بيانات ذات نطاق واسع وعمل بدون تباطؤ وبمعدل إرسال مرتفع.

نجري باستمرار توسيع نطاق شبكتنا وزيادة في جودة الخوادم المقدمة. قم ببث ومشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق VPN الخاص بنا -فهو مريح وموثوق وآمن!

شاهد البث المباشر عبر الإنترنت بدون تباطؤ!

قد تبطئ تطبيقات VPN الأخرى اتصالك بالإنترنت نوعًا ما، ولكن باستخدام تطبيق Planet VPN لن تتمكن من ملاحظة الفرق!

بل ومن الممكن تحسين جودة الاتصال، في حالة قيام المزود الخاص بك بقطع حركة المرور عن خدمات بث الفيديو، لأنه تم تشفير قناة VPN ولا يمكن للمزود التعرف على محتوي حركة المرور.

هل يمكن البث من خلال تطبيق Planet VPN?

منذ شهرة خدمات بث الفيديو، بدأ بعض مزودو خدمات الإنترنت في التحقق من محتوي حركة المرور وتقييد اتساع النطاق الترددي عمدًا للعملاء إذا لاحظوا حركة مرور للبث.

ابتكرنا القدرة على تفادي الحظر والقيود على البث. يتمتع خوادمنا بسرعة عالية وقنوات للبيانات آمنة وذات نطاق وسع والتي تعتبر الأنسب لبدء البث، وذلك من خلال تفادي حظر وقيود مزودي خدمات الإنترنت.

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كيفية بدء البث ومشاهدة البث على الإنترنت عبر تطبيق VPN?

  • التحميل

    download

    حمل وثبت التطبيق على جهازك

  • التوصيل

    login

    اتصل بأحد الخوادم الخاصة بنا.

  • زيارة

    connect

    قم بزيارة اي موقع ويب بدون قيود

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إلغاء حظر مقاطع فيديو على اليوتيوب

غالبًا ما يستلم الكثير من الناس رسالة على اليوتيوب تفيد بعدم إمكانية عرض فيديو معين في دولتك. بالرغم من ذلك، فلا يعتبر هذا مشكلة إذا استخدمت تطبيق Planet VPN. فباستخدام خدمتنا، تقوم بتشفير البيانات التي ترسلها وتستلمها وكذلك إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك والذي سيتفادى الحظر.

في نفس الوقت، تظل سرعة الإنترنت كما هي ولا يتغير استهلاك حركة المرور. بمساعدة خدمتنا، يمكنك في أي وقت مشاهدة تلك الأفلام والمسلسلات والرسوم المتحركة والبث المباشر والمواد الأخرى التي تحبها بغض النظر عن الدولة التي تعيش فيها.

شاهد البث الرياضي على الهواء مباشرةً من خلال تفادي الحظر.

في معظم الأحيان تخضع قنوات ومسابقات رياضية للحظر الإقليمي. يمكن أن يكون هذا الأمر مأساة حقيقية لشخص من معجبي فريق أجنبي ما أو لا يريد سوي أن يكون على دراية بما يحدث في العالم الحقيقي.

سيساعدك تطبيق Planet VPN في مشاهدة البث الرياضي المباشر على الإنترنت بدون قيود وسيسمح لك بمتابعة مستجدات كافة الأحداث.

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