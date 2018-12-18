Скачать бесплатное расширение Planet VPN Chrome

Какой бесплатный VPN лучше для Хрома?

Сервис Planet VPN можно назвать одним из лучших на сегодняшний день, с которым вы получаете высококачественные и эффективные услуги использования виртуальной частной сети на любом компьютерном или мобильном устройстве. Пользователю доступен бесплатный ВПН для Хрома, который гарантирует полную конфиденциальность и защиту данных, а также свободный доступ ко всем сайтам, снимает все ограничения и позволяет обойти блокировки. С Сhrome VPN plugin ваш ПК или смартфон защищены от несанкционированного доступа, вы можете серфить в Интернете анонимно и никто не сможет отслеживать реальный IP.