Захистіть себе від стеження в інтернеті за допомогою Planet VPN

Власники сайтів стежать за тим з якого ip прийшли на їх сайт. Також пошукові системи і різні сервіси статистики збирають всю можливу інформацію про вас. Не кажучи вже про велику кількість зловмисників, які всіляко намагаються перехопити конфіденційні дані, будь то реквізити ваших платіжних карт, особисті дані або листування.

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