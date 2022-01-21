Підʼєднання до російського VPN-сервера через Planet VPN з будь-якого пристрою забезпечує повністю анонімне та безпечне інтернет-з'єднання з російської IP-адреси. Planet VPN захищає ваші особисті дані за допомогою шифрування трафіку та надає повний доступ до місцевих онлайн-ресурсів.
Під час використання відкритих точок доступу Wi-Fi в ресторанах, на заправках, в аеропортах тощо, наш сервіс гарантує надійне шифрування переданих даних. Пряме підʼєднання до таких мереж призводить до численних порушень безпеки — крадіжки персональних даних, даних кредитних карток та інших конфіденційних даних, що передаються через відкритий Wi-Fi з вашого пристрою. Planet VPN допомагає уникнути цих ризиків, забезпечуючи вашу анонімність.
3 кроки отримання російської IP-адреси з Planet VPN
Крок 1
Просто натисніть "Завантажити безкоштовно" на цій вебсторінці. Наш VPN підтримує всі основні операційні системи та пристрої.
Крок 2
Процес установлення може бути різним, залежно від типу вашого пристрою. Planet VPN буде завантажено на ваш ПК або ви будете перенаправлені у Play Market чи Apple Store, звідки зможете завантажити застосунок на ваш мобільний пристрій.
Крок 3
Після завантаження застосунку його можна встановити та одразу почати роботу. Виберіть бажаний VPN сервер зі списку, в цьому випадку — VPN Росії.
Пристрій з'єднається з обраним сервером, а ви отримаєте повністю анонімне й безпечне VPN зʼєднання. Електронна пошта й пароль потрібні лише у разі преміум підписки.
Переваги та можливості використання VPN сервера Росії
Той факт, що інтернет-провайдери відстежують весь трафік користувачів, не викликає здивування. Усі дані вашої онлайн-активності — URL-адреси відвіданих сайтів і сервісів з відмітками часу, персональні дані, завантажені файли, відео тощо. Наш безкоштовний російський VPN сервер шифрує весь трафік, що, своєю чергою, позбавляє провайдерів доступу до ваших даних. Ця функція додатково охоплює контент для дорослих, що унеможливлює відстеження даних про приватну активність в Інтернеті до вашого пристрою.
Planet VPN не зберігає логів активності користувачів; крім того, жорсткі диски нашого VPN сервера у Росії повністю зашифровані. І якщо жорсткі диски якимось чином будуть вилучені з сервера, щоб отримати доступ до системних файлів, це буде неможливо.
VPN Росії гарантує повністю безпечне з'єднання з усіма місцевими сайтами й сервісами, зокрема російські банками, ЗМІ, урядом та іншими службами.
НАМ ВЖЕ ДОВІРЯЄ БІЛЬШ НІЖ 10 МЛН. КОРИСТУВАЧІВ - ПРИЄДНУЙТЕСЬ!
PLANET VPN — БЕЗПЕЧНО, НАДІЙНО ТА КОНФІДЕНЦІЙНО
Безкоштовні сервери в 5 країнах на вибір, без обмежень
Підтримка всіх операційних систем: Windows, MacOS, Android, iOS
Розширення для всіх браузерів з інтелектуальними фільтрами: Chrome, Opera, Firefox, Edge
Понад 1 260 серверів — понад 60 країн — 5 континентів для преміум підписок
Використання застосунку без реєстрації та введення персональних даних
Ми не відстежуємо дані, не ведемо логів з'єднань, надаємо надійні сервери з шифруванням VPN каналу