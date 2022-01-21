Станьте «громадянином світу», під'єднавшись до VPN сервера Швеції через Planet VPN. Ваші особисті дані та реальні IP-адреси захищені шифруванням військового рівня; крім того, вам гарантовано безпечний доступ до місцевих інтернет-ресурсів.

Підʼєднання до шведського VPN сервера за фактичного перебування у Швеції гарантує, що використання відкритих точок доступу Wi-Fi не спричинить незручностей. Під час використання відкритих точок доступу Wi-Fi в ресторанах, на заправках, в аеропортах тощо, наш сервіс гарантує надійне шифрування переданих даних. Пряме підʼєднання до таких мереж призводить до численних порушень безпеки — крадіжка персональних даних, даних кредитних карток та інших конфіденційних даних, що передаються через відкритий Wi-Fi з вашого пристрою. Planet VPN допомагає уникнути цих ризиків, забезпечуючи вашу анонімність.