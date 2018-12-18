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VPN üzerinden Streaming ve Gaming Web sitelerine ücretsiz erişim

En sevdiğiniz oyun veya yayın web siteniz yasaklandı mı?

- Planet VPN kısıtlamayı atlamaya ve İnternet üzerinden iletilen verilerinizi davetsiz misafirlere karşı korumaya yardımcı olacak!

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Engellenen İnternet İşlemlerini ve Oyun İnternet Sitelerini 3 Adımda Nasıl Atlarım?

Herhangi bir oyun veya film akışı web sitesi sadece 5 dakika içinde hazır olacak!

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    Sunucularımızdan birine bağlanın.

  • Ziyaret etmek

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    Kısıtlama olmadan herhangi bir web sitesini ziyaret edin

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Planet VPN kullanmanın üç ana faydası:

Favori içeriğinizi kısıtlama olmadan izleyin

Favori web siteniz şu an bulunduğunuz ülkede engellenmiş olsa bile, bir VPN bağlantısı kullanarak, kısıtlamayı atlayabilirsiniz.

Sınırlı web sitelerine Planet VPN üzerinden erişmek, hızı azaltmaz!

Konumunuzu ve IP adresinizi gizleyin

Bir VPN'e bağlandığınızda, trafiğiniz sizin seçtiğiniz ülkede bulunan harici bir sunucudan geçer, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve hizmetler gerçek IP adresinizi alamaz ve bu nedenle konumunuzu belirleyemez.

İletilen verileri koru

Tamamen gizliliğinizi ve korumanızı sağlamak için sağlam, modern şifreleme kullanıyoruz.

Dünyanın farklı ülkelerindeki sunucularımızın çoğu, herhangi bir veri göndermeden korumanızı sürekli olarak sağlar.

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Planet VPN ile çevrimiçi filmler izleyin ve en sevdiğiniz oyunları oynayın!

Ne yazık ki, bazı ülkelerde bazı web siteleri kısıtlıdır. Ayrıca, birçok web sayfası yalnızca bu eyaletlerin veya kayıtlı oldukları ülkelerin topraklarında açılır. Örneğin, çok sayıda popüler kanal yalnızca ABD'de kullanılabilir.

Ancak, en sevdiğiniz Netflix Serisini izleyebilme yeteneğinizden korunmak, bugünün dünyasında artık bir sorun değil. IP adresini VPN servisimizi kullanarak değiştirmeniz yeterlidir; istediğiniz TV şovunu izleyebilir veya istediğiniz çevrimiçi oyunu oynayabilirsiniz.

Planet VPN'i kullanarak herhangi bir içeriği çevrimiçi olarak kolayca indirebilir, çevrimiçi sohbet edebilir, film izleyebilir, çeşitli farklı oyunlar oynayabilir ve sorunsuz bir şekilde istediğiniz şeyi yapabilirsiniz, çünkü hizmetimizin temel amacı internette mutlak özgürlük sağlamaktır.

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