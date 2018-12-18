 
tr

Engellemeyi kaldır ve çevrimiçi Canlı Yayını izle!

Canlı yayını çevrimiçi izlemek ister misiniz, ancak video servisiniz engelleniyor mu? Kısıtlamayı aşmanın bir yolu var - Planet VPN! Geniş güvenli kanallarımız ve farklı ülkelerdeki hızlı sunucularımız akış için mükemmel!

Ücretsiz indirin

Çevrimiçi canlı akışı çok yüksek hızlarda izleyin

Planet VPN uygulamalarında, uygun herhangi bir yerde bir sunucu seçebilirsiniz. Tüm sunucular geniş veri aktarım kanallarına sahiptir, gecikmeden çalışır ve yüksek aktarım hızına sahiptir.

Ağımızı sürekli olarak genişletiyoruz ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırıyoruz. VPN aracılığıyla çevrimiçi canlı yayınları izleyin ve izleyin - konforlu, güvenli ve güvenli!

Gecikmeden çevrimiçi canlı yayını izleyin!

Diğer VPN'ler İnternet bağlantınızı biraz yavaşlatabilir, ancak Planet VPN ile bir fark göremezsiniz!

VPN kanalı şifreli olduğundan ve sağlayıcı trafiğin içeriğini tanıyamadığından, sağlayıcınızın video akışı servislerinden gelen trafiği kesmesi durumunda bağlantının kalitesini artırmak bile mümkündür.

Planet VPN üzerinden yayın yapmak mümkün mü?

Video akış hizmetleri oldukça popüler hale geldiğinden, bazı İnternet servis sağlayıcıları trafik içeriğini kontrol etmeye ve akış trafiğini fark ettikleri takdirde bant genişliğini müşterilerin kasıtlı olarak kısıtlamasına başlamıştır.

Akış için engelleme ve kısıtlamaları atlama yeteneği yarattık. Sunucularımız, İnternet sağlayıcılarının engellerini ve kısıtlamalarını atlayarak akışa başlamak için en uygun olan yüksek hıza ve geniş ve güvenli veri kanallarına sahiptir.

Ücretsiz indirin

VPN üzerinden akışa nasıl başlanır ve çevrimiçi yayınlar izlenir?

  • İndir

    download

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    login

    Sunucularımızdan birine bağlanın.

  • Ziyaret etmek

    connect

    Kısıtlama olmadan herhangi bir web sitesini ziyaret edin

Ücretsiz indirin

YouTube Videolarının kilidini aç

Çoğu insan Youtube’da, belirli bir videonun ülkenizde izlenemediğini belirten bir mesaj alır. Ancak, eğer Planet VPN kullanıyorsanız bu bir problem değildir. Hizmetimizi kullanarak, sizin tarafınızdan iletilen ve alınan verileri şifrelemenin yanı sıra engellemeyi atlayacak olan IP'nizi de gizlersiniz.

Aynı zamanda, İnternet hızı aynı kalacak ve trafik tüketimi değişmeyecektir. Hizmetimiz sayesinde, hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, filmleri, dizileri, çizgi filmleri, canlı yayınları ve istediğiniz diğer malzemeleri istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Blokları geçerek canlı spor yayınlarını izleyin

Çoğu zaman, spor kanalları ve yarışmalar bölgesel engellemeye maruz kalır. Bu, yabancı bir ekibin hayranı olan ya da sadece gerçek dünyada olanların farkında olmak isteyen biri için gerçek bir trajedi olabilir.

Planet VPN, canlı spor yayınlarını çevrimiçi kısıtlama olmadan izlemenize yardımcı olacak ve tüm etkinliklerden haberdar olmanıza yardımcı olacaktır.

Ücretsiz indirin

watch live sports
VPN hakkında
Proxy nedir VPN protokolleri hakkında
Features
Günlük yok VPN ağımız Ücretsiz VPN
Ürünler
Android IOS Windows Mac Linux Chrome Mozilla Router OpenVPN
Araçlar
Şifre üreticisi DNS Sızıntı Testi WebRTC Sızıntı Testi Virüs tarama IP Adresim Ne?
Hakkımızda
İletişim Bilgileri Hakkımızda Kullanım Şartları Geri ödeme politikası Gizlilik Politikası 7/24 Destek Blog
windows mac_os
google_play app_store

AGER IPTECH S.R.L Adress Legal: Nr. 187A, Sararie Street, Floor 1, ap. 11, Iași county, Romania, 700452 Reg.N, 44667783

© 2022 Planet VPN. All rights reserved.