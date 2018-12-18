وفر تذاكر السفر باستخدام تطبيق Planet VPN!

كيف تقوم شركات الطيران بتعديل الأسعار عبر موقع بروتوكول الانترنت الخاص بك

بينما نتقدم أكثر فأكثر في التقنيات الحديثة للإنترنت، تقوم أقسام التسويق ايضا بخطوات كبيرة في هذا المجال. يمكن لوكالات السفر الآن تنظيم اسعار التقاضي الخاصة بها بسهولة من خلال بروتوكول الإنترنت لعملائها من خلال بدء البحث من. في معظم الحالات، يقومون بزيادة الأسعار للمناطق التي يوجد فيها طلب كبير على خدماتهم المحددة، ويقومون بخصومات أكبر للمناطق التي لديهم عملاء أقل، على أمل جلب المزيد من العملاء.

تراقب هذه الشركات موقعك عبر بروتوكول الانترنت الخاص بك. بمجرد حصولهم على بروتوكول الانترنت الخاص بك، يعرضون لك الأسعار التي يستندون إليها في منطقتك.