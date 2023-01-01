Android developer 2+ роки досвіду розробки додатків для android; Досвід практичного застосування ООП, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знання java, Firebase, retrofit2, dagger, ormlite; Робота з багатопоточними додатками; git, gitlab, навик перегляду коду; Досвід використання будь-якого фреймворку для впровадження залежностей; Подивитися вакансію

Middle/Senior iOS developer (Swift) 2+ роки досвіду розробки iOS додатків; Досвід практичного застосування OOP, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знання свіфта 4+; Робота з багатопоточністю; git, gitlab, навик перегляду коду; Знання мережевих протоколів та практичного застосування alamofire, moya; Досвід використання будь-якого фреймворку для впровадження залежностей; Подивитися вакансію

Middle developer на PHP 8.x + Laravel 9.x Досвід комерційної розробки 2+ роки; Laravel; Queues; Mysql - можливість робити запити вручну; Середовище Docker, linux; Дизайн на рівні базових шаблонів; Уміти здавати чисті гілки; Самодокументування коду та оформлення MR; Писати та підтримувати тести для Laravel; Подивитися вакансію