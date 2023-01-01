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Android developer
2+ роки досвіду розробки додатків для android; Досвід практичного застосування ООП, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знання java, Firebase, retrofit2, dagger, ormlite; Робота з багатопоточними додатками; git, gitlab, навик перегляду коду; Досвід використання будь-якого фреймворку для впровадження залежностей;Подивитися вакансію
Middle/Senior iOS developer (Swift)
2+ роки досвіду розробки iOS додатків; Досвід практичного застосування OOP, SOLID, MVP, Clean Architecture; Знання свіфта 4+; Робота з багатопоточністю; git, gitlab, навик перегляду коду; Знання мережевих протоколів та практичного застосування alamofire, moya; Досвід використання будь-якого фреймворку для впровадження залежностей;Подивитися вакансію
Middle developer на PHP 8.x + Laravel 9.x
Досвід комерційної розробки 2+ роки; Laravel; Queues; Mysql - можливість робити запити вручну; Середовище Docker, linux; Дизайн на рівні базових шаблонів; Уміти здавати чисті гілки; Самодокументування коду та оформлення MR; Писати та підтримувати тести для Laravel;Подивитися вакансію
Middle+ DevOps Engineer
Моніторинг zabbix - рівень використання / додавання хостів; Сценарії bash / адміністрування Unix - розуміння / використання сценаріїв для налаштування вузла, базові навички адміністрування unix для початкового налаштування ОС, схожої на RedHat (CentOS 7/8); Ознайомлення з продуктами докерів/портейнерів; Знайомство з vpn, зокрема strongswan /accel-ppp /openvpn; Знайомство з проксі (наприклад, squid); Знання англійської мови на письмовому рівні для спілкування з ДЦ та вирішення питань щодо роботи серверів;Подивитися вакансію
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