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Защитите себя от слежки в интернете с помощью Planet VPN

Все провайдеры и операторы связи записывают всю информацию о Вашем интернете. Ваша конфиденциальная информация Вам не принадлежит! Исправьте это прямо сейчас с помощью Planet VPN.

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Кто следит за вами в Интернет?

Любой Интернет-провайдер сохраняет все, что вы делаете в сети, какие сайты вы посещаете, сообщения, которые вы отправляете через интернет, и отправляет эту информацию в специальные хранилища, чтобы, при необходимости, ею могли воспользоваться различные структуры.
Если вы подключаетесь к общественному WiFi, то все отправляемые и принимаемые вами данные становятся доступны владельцу сети.

В офисах ваш трафик обязательно отслеживается работодателями.

Владельцы сайтов следят за тем с какого ip пришли на их сайт. Также поисковые системы и разные сервисы статистики собирают всю возможную информацию о вас. Не говоря уже о большом количестве злоумышленников, которые всячески стараются перехватить конфиденциальные данные, будь то реквизиты ваших платежных карт, личные данные или переписки.

Любой завладевший информацией о вас может делать что угодно и это неприятно и неприемлемо. Но есть выход - Planet VPN! Благодаря надежному шифрованию - нельзя перехватить ваши данные, а наши широкие каналы и быстрые сервера делают работу в интернет не только безопасной, но и комфортной.

Как защититься от слежки в Интернет?

  • Скачайте

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    Загрузите и установите приложение на своё устройство

  • Подключись

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    Подключитесь к одному из наших серверов

  • Пользуйтесь

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    Посещайте любые сайты без ограничений

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Как за вами следят в сети?

У любого устройства в сети есть свой IP адрес, даже если вы выходите в Интернет через общественную сеть и ваш внешний IP адрес не является уникальным, есть еще и локальный адрес внутри сети. Провайдер или владелец сети легко сопоставляет локальный и внешний IP адрес и отслеживает ваши действия.

Все ваши незашифрованные действия и переписки в сети записываются в журналы и подвергаются обработке в дальнейшем и хранятся от нескольких месяцев до нескольких лет.

Существует еще множество технологий слежения за вами в сети, но все они бессильны перед технологией VPN, которая создает зашифрованный туннель между вами и сервером, делая невозможным перехват вашего трафика.

А значит никто не сможет воспользоваться вашей информацией в каких-либо целях. Planet VPN - это надежное шифрование, быстрые каналы передачи данных и сервера, а также полное отсутствие логирование данных и ведения каких-либо журналов.

За Вами больше никто не следит

Сегодня поисковики, провайдеры и сайты получили возможность считывать данные о каждом пользователе с различными целями. Самой безобидной из них является рассылка надоедливой рекламы, а ведь сведения могут оказаться в руках мошенников, что почти всегда приводит к краже личных и финансовых данных.

Мы используем 256-битное надежное шифрование, чтобы защитить Вас от любых злоумышленников и слежки различных структур. Пользуясь сервисом Planet VPN, Вы скрываете свой IP-адрес, делая свой серфинг абсолютно анонимным.

Мы не храним никаких записей о Вашей активности в сети Интернет, поэтому все Ваши действия останутся абсолютно анонимными. Анонимный серфинг позволит Вам уберечь от злоумышленников данные банковских счетов и кредитных карт, личную и деловую информацию, почтовые переписки и многое другое.

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