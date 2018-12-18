Защитите себя от слежки в интернете с помощью Planet VPN

Кто следит за вами в Интернет?
Любой Интернет-провайдер сохраняет все, что вы делаете в сети, какие сайты вы посещаете, сообщения, которые вы отправляете через интернет, и отправляет эту информацию в специальные хранилища, чтобы, при необходимости, ею могли воспользоваться различные структуры.
Если вы подключаетесь к общественному WiFi, то все отправляемые и принимаемые вами данные становятся доступны владельцу сети.
В офисах ваш трафик обязательно отслеживается работодателями.
Владельцы сайтов следят за тем с какого ip пришли на их сайт. Также поисковые системы и разные сервисы статистики собирают всю возможную информацию о вас. Не говоря уже о большом количестве злоумышленников, которые всячески стараются перехватить конфиденциальные данные, будь то реквизиты ваших платежных карт, личные данные или переписки.
Любой завладевший информацией о вас может делать что угодно и это неприятно и неприемлемо. Но есть выход - Planet VPN! Благодаря надежному шифрованию - нельзя перехватить ваши данные, а наши широкие каналы и быстрые сервера делают работу в интернет не только безопасной, но и комфортной.
Как защититься от слежки в Интернет?
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Как за вами следят в сети?
У любого устройства в сети есть свой IP адрес, даже если вы выходите в Интернет через общественную сеть и ваш внешний IP адрес не является уникальным, есть еще и локальный адрес внутри сети. Провайдер или владелец сети легко сопоставляет локальный и внешний IP адрес и отслеживает ваши действия.
Все ваши незашифрованные действия и переписки в сети записываются в журналы и подвергаются обработке в дальнейшем и хранятся от нескольких месяцев до нескольких лет.
Существует еще множество технологий слежения за вами в сети, но все они бессильны перед технологией VPN, которая создает зашифрованный туннель между вами и сервером, делая невозможным перехват вашего трафика.
А значит никто не сможет воспользоваться вашей информацией в каких-либо целях. Planet VPN - это надежное шифрование, быстрые каналы передачи данных и сервера, а также полное отсутствие логирование данных и ведения каких-либо журналов.
За Вами больше никто не следит
Сегодня поисковики, провайдеры и сайты получили возможность считывать данные о каждом пользователе с различными целями. Самой безобидной из них является рассылка надоедливой рекламы, а ведь сведения могут оказаться в руках мошенников, что почти всегда приводит к краже личных и финансовых данных.
Мы используем 256-битное надежное шифрование, чтобы защитить Вас от любых злоумышленников и слежки различных структур. Пользуясь сервисом Planet VPN, Вы скрываете свой IP-адрес, делая свой серфинг абсолютно анонимным.
Мы не храним никаких записей о Вашей активности в сети Интернет, поэтому все Ваши действия останутся абсолютно анонимными. Анонимный серфинг позволит Вам уберечь от злоумышленников данные банковских счетов и кредитных карт, личную и деловую информацию, почтовые переписки и многое другое.