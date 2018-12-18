Android Cihazınız için Planet VPN'i İndirin
Android telefonunuz veya tabletiniz için en güvenilir ve güvenli VPN çözümü
- Sorunsuz ve kullanıcı dostu arayüz
- Herhangi bir web sitesine üstün erişim
- Cihazınız tamamen korumalı
- Tüm trafiğiniz % 100 şifreli
- Ömür boyu ücretsiz sınırsız VPN uygulaması
Tüm Android Cihazlar için Planet VPN'i İndirin
Planet VPN şunlarla uyumludur:
- Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Not 5, J7, J7 Prime
- Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
- HTC U11, U Ultra, Bolt
- Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
- LG V30+, G6, X Venture
- Android One Moto X4
- Google Pixel 2, Pixel
- Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
- Huawei P30, P30 Pro
- Google Pixel 3, Pixel 3XL
… Veya başka bir Android telefon
Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri
Müşterilerin neden Android için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.