Wi-Fi Yönlendiricinizde VPN Yapılandırması

Planet VPN bu yönlendiriciler altında çalışacak
Bağlayın:
-
Asus
-
D-link
-
DD-WRT
-
Netduma
-
Sabai
-
Tomato
-
TP-Link
-
Xiaomi
-
Tenda
-
Mikrotik
-
ZyXEL
-
Huawei
-
Keenetic
Yönlendiricinizin özel bir ürün yazılımı olması durumunda, ürün yazılımı güncellemesine ihtiyacınız olabilir.
Müşterilerin neden en iyi Router VPN uzantısı olan Planet VPN'i sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.