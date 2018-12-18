Завантажте Planet VPN для вашого пристрою Android
Саме надійне і безпечне VPN-рішення для Android смартфона або планшета
- Упорядкований і доброзичливий інтерфейс
- Необмежений доступ до будь-якого сайту
- Ваш пристрій повністю захищено
- Весь ваш трафік на 100% зашифрований
- Безкоштовний, необмежений VPN додаток на кожен день
Завантажте Planet VPN для всіх Android пристроїв
Planet VPN сумісний з:
- Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Note5, J7, J7 Prime
- Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
- HTC U11, U Ultra, Bolt
- Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
- LG V30+, G6, X Venture
- Android One Moto X4
- Google Pixel 2, Pixel
- Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
- Huawei P30, P30 Pro
- Google Pixel 3, Pixel 3XL
... або з будь-яким іншим телефоном Android
Ключові переваги Planet VPN для Android
Дізнайтеся, чому Planet VPN для Android такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.