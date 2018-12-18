Завантажити Planet VPN для Linux

Завантажте Planet VPN для будь-якого Linux пристрою
Planet VPN підходить для будь-якої платформи Linux, включаючи:
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Ubuntu
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CentOS
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Debian
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Fedora
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FreeBSD
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SuSe
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Raspbian
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Arch
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Linux Mint
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Elementary OS
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Lubuntu
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Gentoo
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Manjaro
Planet VPN підтримується будь-яким клієнтом OpenVPN. Купуйте Premium, щоб завантажити та використовувати файли конфігурації OpenVPN.
Дізнайтеся, чому Planet VPN для Linux такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
Ключові переваги Planet VPN для Linux:
Найшвидший
Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
Торенти
Насолоджуйся анонімним користуванням торентів за допомогою Planet VPN
Надійне шифрування
Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
Захист ваших даних
Planet VPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
Анонімний
Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
Широка мережа
Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 50 країн
Технічна підтримка
Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань