Налаштуйте VPN на Wi Fi роутер

Підключіть ваш:

Asus

D-link

DD-WRT

Netduma

Sabai

Tomato

TP-Link Xiaomi

Tenda

Mikrotik

ZyXEL

Huawei

Keenetic

Якщо на вашому роутері є вбудоване програмне забезпечення, можливо буде потрібно його оновлення