Налаштуйте VPN на Wi Fi роутер

3 простих кроки для встановлення VPN на ваш роутер
Planet VPN буде працювати з роутерами:
Підключіть ваш:
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Asus
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D-link
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DD-WRT
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Netduma
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Sabai
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Tomato
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TP-Link
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Xiaomi
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Tenda
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Mikrotik
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ZyXEL
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Huawei
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Keenetic
Якщо на вашому роутері є вбудоване програмне забезпечення, можливо буде потрібно його оновлення
Дізнайтесь, чому клієнтам подобається найкраще VPN розширення для роутера - Planet VPN
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.