Все що потрібно знати про проксі-сервери: види та особливості роботи

Коли ми використовуємо Інтернет у звичайному режимі, то підключаємо відповідні пристрої напряму до відповідних серверів з сайтами та мобільними додатками. Таким чином, сервер розпізнає IP-адресу користувача, його місцезнаходження та вподобання у онлайн середовищі. Провайдер, може отримати доступ до цієї інформації та використовувати її у своїх комерційних цілях. Наприклад: для рекламних кампаній, створення мережевого портрету користувача та ін..Але більш суттєву небезпеку несуть хакери та шахраї, які за допомогою ураження незахищеного інтернет з’єднання, можуть отримати повний доступ до особистих даних користувача.Якщо не використовувати спеціальні інструменти для захисту особистих даних, можна дуже легко стати жертвою хакерів та шахраїв. Основними цілями для кіберзлочинців слугують ваші особисті дані, такі як: дані ваших банківських карт, паролі до акаунтів та відповідні доступи до різноманітних сервісів у мережі Інтернет, доступ до особистої переписки у соціальних мережах та ін..У цій статті ми розберемося, що можуть зробити користувачі для безпечного користування онлайн-сервісами
Проксі - це проміжний сервер, який виконує функцію посередника між користувачем і іншими віртуальними машинами. Використовуючи даний сервер, ви отримуєте доступ до веб-сайтів більш безпечним шляхом. Окрім того, він може маскувати ваші персональні дані від стороннього спостереження. З'являється можливість обходити обмеження і відвідувати потрібні вам сайти, які заблокував провайдер.
У глобальному плані ця технологія забезпечує нам конфіденційність. Провайдери і власники комерційних сайтів не зможуть відстежити наші переміщення і визначити область інтересів. Розглянемо переваги, які нам дає proxy-сервер:
Proxy-сервери можна розділити на три типи: прозорі, анонімні і зворотні. Розглянемо докладніше, що вони собою являють і в чому полягають основні відмінності.
Відкритий проксі ніяк не змінює дані користувача. Він обробляє весь HTTP-трафік і не маскує IP-адресу. Такий підтип найчастіше використовується системними адміністраторами в офісах, щоб обмежити доступ співробітників до певних веб-ресурсів. Ця віртуальна машина забезпечує швидке завантаження сайтів. Її основним недоліком є доволі низький рівень захисту даних.
Анонімний проксі змінює IP-адресу користувача. Таким чином він забезпечує анонімність запитів, які користувач відправляє у мережу Інтернет.Цей підтип не суттєво уповільнює процес отримання відповіді в Інтернет-середовищі, але дії користувача залишаються конфіденційними та анонімними.
Зворотній тип проксі являє собою віртуальну машину, яка витягує веб-сторінки від імені клієнта у одного або декількох VM. Потім користувач отримує таку відповідь, ніби вона виходить безпосередньо від проксі-сервера.
Для того, щоб визначитися з вибором правильного проксі, необхідно враховувати свої цілі і можливості пропонованих серверів. Ось кілька порад, на що слід звернути увагу в першу чергу:
Окрім використання проксі-серверів існують інші доволі надійні технології захисту персональних даних. До них відносять «віртуальну приватну мережу», яка скорочено називається VPN. Загалом, Virtual Private Network проходить через глобальну мережу та напряму використовує методи шифрування даних і інших заходів безпеки, що дозволяють користувачу в безпечному режимі користуватися Інтернетом.Обидві системи забезпечують користувачам Інтернету належний захист від хакерських атак і шпигунства з боку провайдерів та потенційних зловмисників. У кожної з цих технологій безпеки є свої сильні сторони і недосконалості відповідно.
Головна відмінність полягає у тому, що це дві різні технології. Спільною рисою виступає спільний вектор, який спрямований на вирішення завдань з безпеки. Слід зазначити, що VPN - це віртуальна мережа, а проксі - це прикладний протокол.Принцип роботи теж відрізняється. VPN працює на мережевому (канальному) рівні: з'єднання відбувається без посередника. До віртуальної машині ми звертаємося, щоб вона доставила наш запит до точки призначення (конкретному сайту).З віртуальної мережею доволі зручно працювати, коли ми p приєднуємось до Wi-FI у громадських місцях. У таких випадках VPN шифрує особисті дані, які могли б перехопити зловмисники. Завдяки ВПН користувач ефективно ховає від ворожих очей не тільки доступи до своїх акаунтів в Інтернеті, а й захищає пристрій від небажаних вірусних ПО.Сервери-посередники популярні серед адмінів, так як дають можливість організувати роботу колективу в офісі. У цьому допомагає блокування окремих веб-сервісів.
Основною відмінністю цих технологій виступає ступінь безпеки, яку вони забезпечують у різних умовах користування Інтернетом. Як VPN, так і проксі можуть приховувати клієнтську IP-адресу і особисті дані. Але завдяки ВПН користувач може отримати комплексні заходи безпеки, на які не здатні віртуальні проксі-сервера.Щоб коректно відповісти на це питання, що краще використовувати, необхідно враховувати всі критерії вибору. Розглянемо найбільш пріоритетні показники якості роботи цих технологій.
VPN напряму захищає особисту інформацію (паролі доступу до сайтів і пристроїв, банківські дані та ін..) від шкідливого ПО і злому завдяки шифруванню всіх переданих даних на досить високому рівні.Проксі не може гарантувати безпеку такого високого рівня і не завжди здатний приховати ваші дії в мережі Інтернет. Саме тому, ВПН є очевидним вибором коли питання стосується безпеки та конфіденційності.
Віртуальна приватна мережа не збільшує швидкість завантаження сайтів. Залежно від виду шифрування даних і використовуваного протоколу передачі, VPN може уповільнити Інтернет-з'єднання приблизно до 30%. Але якщо клієнт підключається до загальнодоступної мережі, ВПН виступає найбільш надійним інструментом для захисту особистої інформації.Сервер-посередник не обов'язково впливає на швидкість з'єднання через відсутність шифрування. Але на швидкість обробки запитів може впливати завантаженість - кількість користувачів, які одночасно використовують одну VM.
VPN має алгоритм шифрування даних аж до 256-біт. Це означає, що ключ зроблений з 256 двійкових файлів (нулів і одиниць), і має 2 в 256-му ступені можливих комбінацій. Так хакерам буде вкрай складно зламати ключ і отримати доступ до особистої інформації користувача.Проксі теж в змозі забезпечити надійний рівень безпеки. Головне, щоб в його налаштуваннях містилася опція приховати клієнтський IP-адресу для веб ресурсів. Якщо цієї опції немає, то для забезпечення належного рівня безпеки необхідно додатково підключити ВПН до вашого браузеру.
Коли ви відвідуєте сайти зі свого домашнього комп'ютера, провайдер обробляє запит щодо прав доступу до веб-ресурсу. Фактично за вас приймають рішення про можливість доступу до деяких веб-сторінок. Якщо говорити простими словами, то проксі-сервера є системою, яка змінює активність користувача в браузері, приховуючи реальне місцезнаходження. VPN підключення додатково забезпечує захист при підключенні, здійснюючи передачу даних в зашифрованому вигляді.
Стисло розглянемо переваги використання проксі-серверів:
Що ж стосується VPN-підключення, то все перераховане вище, плюс шифрування даних і забезпечення захищеного каналу для їх передачі є основними особливостями безпеки при використанні. При підключенні через VPN, не тільки реальне місцезнаходження користувача, а й вся одержана і передана їм у мережу інформація стає недоступною для зловмисників і третіх осіб.
Отримайте Planet VPN, щоб мати максимальний захист конфіденційної інформації, що передається в мережу.Завантажити безкоштовно