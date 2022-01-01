Все що потрібно знати про проксі-сервери: види та особливості роботи

Коли ми використовуємо Інтернет у звичайному режимі, то підключаємо відповідні пристрої напряму до відповідних серверів з сайтами та мобільними додатками. Таким чином, сервер розпізнає IP-адресу користувача, його місцезнаходження та вподобання у онлайн середовищі. Провайдер, може отримати доступ до цієї інформації та використовувати її у своїх комерційних цілях. Наприклад: для рекламних кампаній, створення мережевого портрету користувача та ін..Але більш суттєву небезпеку несуть хакери та шахраї, які за допомогою ураження незахищеного інтернет з’єднання, можуть отримати повний доступ до особистих даних користувача.Якщо не використовувати спеціальні інструменти для захисту особистих даних, можна дуже легко стати жертвою хакерів та шахраїв. Основними цілями для кіберзлочинців слугують ваші особисті дані, такі як: дані ваших банківських карт, паролі до акаунтів та відповідні доступи до різноманітних сервісів у мережі Інтернет, доступ до особистої переписки у соціальних мережах та ін..У цій статті ми розберемося, що можуть зробити користувачі для безпечного користування онлайн-сервісами

Що таке проксі сервер?

Проксі - це проміжний сервер, який виконує функцію посередника між користувачем і іншими віртуальними машинами. Використовуючи даний сервер, ви отримуєте доступ до веб-сайтів більш безпечним шляхом. Окрім того, він може маскувати ваші персональні дані від стороннього спостереження. З'являється можливість обходити обмеження і відвідувати потрібні вам сайти, які заблокував провайдер.

Як використовувати проксі сервер?

У глобальному плані ця технологія забезпечує нам конфіденційність. Провайдери і власники комерційних сайтів не зможуть відстежити наші переміщення і визначити область інтересів. Розглянемо переваги, які нам дає proxy-сервер:

Кешування коли користувачі регулярно відвідують одні й ті самі веб-ресурси, то копії цих сторінок зберігаються на проксі-сервері. Таким чином навантаження на відповідний канал передачі даних буде знижена, а швидкість отримання відповіді збільшиться.

коли користувачі регулярно відвідують одні й ті самі веб-ресурси, то копії цих сторінок зберігаються на проксі-сервері. Таким чином навантаження на відповідний канал передачі даних буде знижена, а швидкість отримання відповіді збільшиться. Стиснення даних віртуальна машина завантажує файли з певними даними з Інтернету, а користувач отримує результати у стислому вигляді. Завдяки цьому можна заощаджувати зовнішній трафік.

віртуальна машина завантажує файли з певними даними з Інтернету, а користувач отримує результати у стислому вигляді. Завдяки цьому можна заощаджувати зовнішній трафік. Управління доступом адміністратор може обмежити доступ на певні ресурси іншим користувачам. Ця опція також допомагає фільтрувати нав'язливу рекламу і захистити пристрій від вірусних програм.

Типи проксі серверів

Proxy-сервери можна розділити на три типи: прозорі, анонімні і зворотні. Розглянемо докладніше, що вони собою являють і в чому полягають основні відмінності.

Прозорий (Transparent Proxy) Відкритий проксі ніяк не змінює дані користувача. Він обробляє весь HTTP-трафік і не маскує IP-адресу. Такий підтип найчастіше використовується системними адміністраторами в офісах, щоб обмежити доступ співробітників до певних веб-ресурсів. Ця віртуальна машина забезпечує швидке завантаження сайтів. Її основним недоліком є доволі низький рівень захисту даних.

Анонімний (Anonymous Proxy) Анонімний проксі змінює IP-адресу користувача. Таким чином він забезпечує анонімність запитів, які користувач відправляє у мережу Інтернет.Цей підтип не суттєво уповільнює процес отримання відповіді в Інтернет-середовищі, але дії користувача залишаються конфіденційними та анонімними.

Зворотній (Reverse Proxy) Зворотній тип проксі являє собою віртуальну машину, яка витягує веб-сторінки від імені клієнта у одного або декількох VM. Потім користувач отримує таку відповідь, ніби вона виходить безпосередньо від проксі-сервера.

Як вибрати проксі сервер?

Для того, щоб визначитися з вибором правильного проксі, необхідно враховувати свої цілі і можливості пропонованих серверів. Ось кілька порад, на що слід звернути увагу в першу чергу: