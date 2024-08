Переваги та можливості використання VPN сервера Іспанії

Planet VPN не зберігає логів активності користувачів; крім того, жорсткі диски нашого VPN сервера в Іспанії повністю зашифровані. І якщо жорсткі диски якимось чином будуть вилучені з сервера, щоб отримати доступ до системних файлів, це буде неможливо.

Отримайте додатковий рівень безпеки під час користування сайтами знайомств і сервісами для дорослих: ваш інтернет-провайдер не зможе записати вашу активність і трафік в Інтернеті, а ви збережете анонімність своєї особистості.

VPN Іспанії гарантує повністю безпечне з'єднання з усіма місцевими сайтами й сервісами, включно з іспанські банками, ЗМІ, урядом та іншими службами.

Наш іспанський VPN надає безкоштовний доступ до локальних бібліотек світових потокових сервісів, як-от Netflix, Amazon Video, Disney +, Youtube тощо.

Furthermore, one more important advantage of Іспанія VPN is the freedom to download any torrents, as it is completely legal according to local laws. Planet VPN makes it easy to access all information, movies, books, games, etc.