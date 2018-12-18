IOS cihazlarınız için Planet VPN'i indirin

Apple cihazlarınız için Planet VPN'i indirin
Planet VPN şunlarla uyumludur:
- iPad, iPad Pro
- iPad Air, iPad Air 2
- iPad Mini, iPad Mini 2
- iPad Mini 3, iPad Mini 4
- iPhone 5s
- iphone 6, iPhone 6s
- iPhone SE
- iPhone 7
- iPhone 8
- iPhone X
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
iOS için Planet VPN Uygulamasını App Store'dan ücretsiz indirin!
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Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri
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Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.