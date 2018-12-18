تشفير البيانات وأمن البيانات عبر تطبيق Planet VPN

عندما يتصل جهازك بتطبيق Planet VPN، تُشفَّر جميع البيانات التي ترسلها عبر الإنترنت باستخدام تشفير بطول 256 بت موثوق به ويتم فك تشفيرها فقط على خوادم VPN، وتضمن هذه الصيغة من التشفير أن يظل نقل البيانات عبر الإنترنت سريًا.

إن التشفير عبارة عن عملية ترميز البيانات بطريقة تجعل من غير الممكن قراءة البيانات واستخدامها إلا من جانب المستلم المقصود الذي يكون لديه الوسائل المناسبة لفك التشفير.