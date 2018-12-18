تشفير البيانات وأمن البيانات عبر تطبيق Planet VPN

كيف يعمل تشفير VPN؟
عندما يتصل جهازك بتطبيق Planet VPN، تُشفَّر جميع البيانات التي ترسلها عبر الإنترنت باستخدام تشفير بطول 256 بت موثوق به ويتم فك تشفيرها فقط على خوادم VPN، وتضمن هذه الصيغة من التشفير أن يظل نقل البيانات عبر الإنترنت سريًا.
إن التشفير عبارة عن عملية ترميز البيانات بطريقة تجعل من غير الممكن قراءة البيانات واستخدامها إلا من جانب المستلم المقصود الذي يكون لديه الوسائل المناسبة لفك التشفير.
يكون اتصال VPN النشط مثل وجود انبوبة داخل أنبوبة أخرى; لا يمكن لأحد من الخارج الدخول ومعرفة ما يوجد هناك، وحتى إذا تلقى شخص ما بطريقة أو بأخرى حزم البيانات الخاصة بك، فإنه لن يستطيع فعل أي شيء بها بدون المفتاح الفريد الذي يتم إنشاؤه في وقت تبادل البيانات بين جهازك وخادم VPN.
ويضمن ذلك إخفاء الهوية كليًا وضمان أمان وسلامة البيانات التي ترسلها وتستقبلها عبر الإنترنت باستخدام خدمة Planet VPN.
كيفية تشفير حركة مرور البيانات الخاصة بك؟
التحميل
حمل وثبت التطبيق على جهازك
التوصيل
اتصل بأحد الخوادم الخاصة بنا.
زيارة
قم بزيارة اي موقع ويب بدون قيود
أهمية تشفير VPN
مزودو خدمات الإنترنت وأصحاب العمل وأصحاب نقاط الوصول إلى شبكة الواي فاي العامة وأصحاب المواقع، جميعهم ليسوا سوى قائمة قصيرة من أولئك الذين يراقبون باستمرار حركة المرور على الإنترنت لأغراض مختلفة.
البعض، من أجل فرض رقابة على الموارد التي تمت زيارتها، وآخرون، لتتبع ما يفعله موظفوهم، والبعض الآخر يراقبون الاتصالات من باب الفضول. إن السبب الأكثر شيوعا الذي يكمن وراء مراقبة الأشخاص لما يجرى البحث عنه عبر الإنترنت هو البيانات، والتي يمكن بيعها في وقت لاحق لمن يدفع سعر أعلى.
سيحميك تطبيق Planet VPN بفضل تقنية VPN الحديثة والتشفير الموثوق به بطول 256 بت من المراقبة وغيرها من المشاكل المتعلقة باعتراض البيانات الخاصة بك.