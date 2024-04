Libreng VPN para sa Proteksyon sa Internet

Hindi ka na nababantayan

Sa ngayon, may pagkakataon ang mga search engine, provider at website na magbasa ng data tungkol sa bawat user na may iba't ibang layunin. Ang pinaka-innocuous sa kanila ay ang pamamahagi ng mga nakakainis na ad. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay maaaring nasa kamay ng mga manloloko, na tiyak na humahantong sa pagnanakaw ng personal at pinansyal na data.

Gumagamit kami ng malakas, 256-bit na pag-encrypt upang maprotektahan ka mula sa anumang mga nanghihimasok, at/o pagsubaybay sa iyong aktibidad sa internet. Gamit ang Planet VPN, itinatago mo ang iyong IP-address, na ginagawang ganap na anonymous ang iyong pag-surf.

Hindi kami nagtatago ng anumang mga talaan ng iyong aktibidad sa Internet. Samakatuwid, ang lahat ng iyong mga aksyon ay mananatiling ganap na anonymous. Ang anonymous na pag-surf ay magbibigay-daan sa iyo na protektahan ang data ng bank account at credit card, impormasyon ng personal at negosyo, anumang uri ng mga online na mensahe, at marami pang iba mula sa mga nanghihimasok.

