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Завантажте Planet VPN для вашого пристрою iOS

Самий надійний і безпечний VPN-рішення для iPhone або iPad

  • Упорядкований і доброзичливий інтерфейс
  • Необмежений доступ до будь-якого сайту
  • Ваш пристрій повністю захищений
  • Весь ваш трафік на 100% зашифрований
  • Безкоштовний, необмежений VPN додаток на кожен день
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3 простих кроки для установки Planet VPN

1. Завантажити
Завантажте додаток Planet VPN з App Store
    2. Запустити
    Відкрийте програму
      3. Підключитися
      Виберіть сервер і підключіться до VPN
        Завантажити безкоштовно

        Завантажте Planet VPN для своїх пристроїв Apple

        Planet VPN сумісний з:

        • iPad, iPad Pro
        • iPad Air, iPad Air 2
        • iPad Mini, iPad Mini 2
        • iPad Mini 3, iPad Mini 4
        • iPhone 5s
        • iPhone 6, iPhone 6s
        • iPhone SE
        • iPhone 7
        • iPhone 8
        • iPhone X
        • iPhone Xs
        • iPhone Xs Max

        Завантажте додаток Planet VPN для iOS в App Store безкоштовно!

        До ваших послуг велика кількість локацій VPN-серверів по всьому світу

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        iOS device

        Ключові переваги Planet VPN для iOS:

        Найшвидший
        Найшвидший
        Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
        Простий
        Простий
        Упорядкований і інтуїтивний інтерфейс, почніть використовувати прямо зараз - не вимагає будь-яких інструкцій та допомоги
        Функція Kill Switch.
        Функція Kill Switch.
        Якщо ваше VPN-з'єднання втрачено, наше додаток блокує весь ваш трафік, щоб запобігти незашифрований трафік з вашого ПК з Windows або ноутбука
        Захист ваших даних
        Захист ваших даних
        Planet VPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
        Анонімний
        Анонімний
        Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
        Надійне шифрування
        Надійне шифрування
        Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
        Широка мережа
        Широка мережа
        Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 50 країн
        Технічна підтримка
        Технічна підтримка
        Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
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        Дізнайтеся, чому Planet VPN для IOS такий популярний серед клієнтів

        Петро Васильців
        Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
        Олександр Ґудзь
        Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
        Павло Кримов
        Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
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