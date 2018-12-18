Анонимный интернет-серфинг без ограничений c лучшим сервисом Planet VPN

Предположим, вы решили купить что-то онлайн в интернет магазине и вводите данные своей карты, как провайдер, так и злоумышленник может легко перехватить ваши данные и воспользоваться ими в своих целях. То же самое при заполнении любых форм с личной информацией.

Даже простая онлайн-переписка на сайтах знакомств или в социальных сетях может стать достоянием общественности, если соединение между вами и веб-сервисом не будет надежно зашифровано.

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