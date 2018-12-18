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Анонимный интернет-серфинг без ограничений c лучшим сервисом Planet VPN

Просматривайте веб-сайты анонимно с Planet VPN, теперь ваши действия в Интернет невозможно отследить и ваша конфиденциальность под защитой!

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Зачем нужна анонимность при интернет-серфинге?

Предположим, вы решили купить что-то онлайн в интернет магазине и вводите данные своей карты, как провайдер, так и злоумышленник может легко перехватить ваши данные и воспользоваться ими в своих целях. То же самое при заполнении любых форм с личной информацией.

Даже простая онлайн-переписка на сайтах знакомств или в социальных сетях может стать достоянием общественности, если соединение между вами и веб-сервисом не будет надежно зашифровано.

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Planet VPN — лучший анонимный VPN-сервис

Пользуйтесь передовым сервисом VPN сервис с быстрыми серверами и надежным шифрованием ваших данных. Множество наших серверов расположены в различных странах мира, широкие быстрые каналы и полное отсутствие логов, а так же анонимность оплаты - это то, что отличает Planet VPN от всех конкурентов.
Мы никак и никогда не регистрируем ваш интернет-трафик, поэтому никто не сможет идентифицировать вас по IP-адресу или метке времени.

Planet VPN не предоставляет вашу информацию никому. И поскольку мы не храним никакие логи и журналы, то ваши данные не смогут попасть к кому-либо.

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Как начать просматривать веб-сайты анонимно?

  • Скачайте

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    Загрузите и установите приложение на своё устройство

  • Подключись

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    Подключитесь к одному из наших серверов

  • Пользуйтесь

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    Посещайте любые сайты без ограничений

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Защитите личные данные от посторонних

Если вы не используете VPN, то очень легко отследить и перехватить ваши данные. Интернет-провайдеры отслеживают и записывают ваши действия и делятся информацией с другими организациями.

Эти организации используют ваши данные, чтобы ограничивать доступ к контенту, а так же на основе анализа могут показывать завышенные цены. Не говоря уже о уязвимости для киберпреступности и слежки, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi.

Используйте Planet VPN, чтобы осуществлять анонимно интернет-серфинг и не позволять никому вмешиваться в ваши личные дела.

Скройте свое местонахождение и просматривайте веб-сайты анонимно

И большие и маленькие компании тратят огромные средства на то, чтобы быть уверенными: их сетевые ресурсы и Интернет-соединения используются по назначению.

Компании нанимают лучших профессионалов в области информационных технологий. А вы, даже будучи технически непросвещенным, можете при помощи Planet VPN обойти политику межсетевого экрана. Теперь скрыть своё местонахождение и получить анонимный доступ в интернет и к заблокированным веб-сайтам проще простого.

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