Makatipid sa mga tiket sa eroplano gamit ang Planet VPN!

Baguhin ang iyong IP address sa isang bansang may mababang kita tulad ng Indonesia o Ukraine. Para sa mga naturang rehiyon, ang mga magagandang diskwento ay karaniwang ginagawa upang pasiglahin ang demand, o may mga hiwalay na pamasahe para sa mga tiket sa eroplano.

Baguhin ang iyong IP address sa isa sa bansang gusto mong puntahan. Kadalasan ang patakaran ng mga ahensya sa paglalakbay ay para sa mga turista mula sa ibang mga bansa ay labis nilang tinataas ang halaga ng mga tiket sa eroplano, at para sa kanilang mga kapwa mamamayan sa kabaligtaran ay gumawa ng mga diskwento.

Baguhin ang iyong IP address sa isa na kabilang sa bansa na may airline. Halimbawa, nagpasya kang bisitahin ang Indonesia, ayon sa pagkakabanggit, piliin ang bansang ito sa listahan ng mga server ng Planet VPN. Makikita ng website ng airline ang address ng kanilang bansa at maaaring mag-alok ng mga presyo para sa kapwa nila mamamayan o ilang magagandang diskwento.

