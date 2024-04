Makatipid ng pera sa pag-upa ng mga kotse gamit ang libreng VPN

Ang halaga ng pag-upa ng isang sikat na maliit na kotse na Suzuki Swift na may espesyal na alok ay $ 40 bawat araw. Ngayon ay pinapatakbo namin ang application mula sa Planet VPN, kumonekta sa server ng US, buksan ang tab na "Incognito" sa browser at pumunta doon muli, maghanap ng mga kotse sa Australia at hanapin muli ang parehong alok, ngunit sa presyo na $31 sa isang araw.

Bilang resulta, nakakatipid ka ng $9 bawat araw. Para sa 2 linggong paglalakbay sa paligid ng Australia sa Suzuki Swift makakatipid ka ng $126.