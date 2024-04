Paano gumamit ng VPN para i-unlock ang Steam Games

Paano ako makakatipid sa mga laro ng Steam gamit ang Planet VPN?

Kapag kumonekta ka sa network ng Planet VPN, ang iyong IP address ay papalitan ng iba depende sa pipiliin mo. Lahat ay parang nasa bansa ka na pinili mong server gamit ang Planet VPN.

Ang Steam platform ay nagbibigay sa mga user mula sa iba't ibang bansa na may iba't ibang presyo at iba't ibang mga diskwento, kaya sa pamamagitan ng pagtatago sa iyong IP address ay makukuha mo ang mga presyo at kundisyon para sa pagbili ng mga laro na pwede para sa napiling bansa.

Hindi makikilala ng Steam ang iyong eksaktong lokasyon, dahil ligtas naming ine-encrypt ang traffic at itinago ang iyong tunay na IP address. Kailangan mo lang magrehistro sa Steam para sa napiling bansa na may bagong data.

Gamitin ang Planet VPN para makatipid sa mga laro para sa Steam!