Pag-encrypt ng data at seguridad na may libreng VPN

Paano gumagana ang pag-encrypt ng VPN?

Kapag kumonekta ang iyong device sa Planet VPN, ang lahat ng data na ipinapadala mo sa Internet ay naka-encrypt gamit ang maaasahang 256-bit na pag-encrypt at nade-decrypt lamang sa mga VPN server. Tinitiyak ng format ng pag-encrypt na ito na mananatiling kumpidensyal ang paghahatid ng data sa Internet.

Encryption is the process of encoding data in a way that only the intended recipient, who has the appropriate means for decryption, can read and use the data.